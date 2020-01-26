شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى: نسعى لتوطيد التعاون مع السعودية فى جميع القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى عهد البحرين اليوم الأحد، أن بلاده تسعى دائما إلى توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية فى جميع القطاعات التى تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين، وقال ولى العهد - خلال لقائه سفير السعودية لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد، إن الروابط المتينة بين البحرين والسعودية تجسد مدى عمق أواصر المحبة والمصير المشترك،وهو ما أكدته المواقف الداعمة والمشرفة بما يخدم الرؤى المشتركة بينهما..مشيرا أن بلاده تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مسار العلاقات الثنائية، وما أثمر عنها من تعاون في قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية.