شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حادث فى محافظة الخرج السعودية بسبب الإبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبضت الجهات المعنية في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، على شخص ارتكب عدة مخالفات وظهر بعضها في مقطع فيديو متداول.

ووفقا لموقع صحيفة سبق السعودية، تضمّنت المخالفات إقدامه على قطع الإشارة المرورية، ومنع وعرقلة الحركة المرورية، إضافة إلى تمكينه لإبله من قطع الطريق العام، وتهوّره في القيادة؛ مما تَسبّب في حادث مرورى.

فى شأن أخر، كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخرج، أقامت معرضًا توعويًّا، في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج.

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ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة الوقائية والتوعية عبر أجنحة وأركان تعالج بعض الظواهر والمخالفات؛ كالابتزاز والسحر وتعزز الانتماء الوطني وتنبه الزوار إلى خطورة الجرائم المعلوماتية ولخدمة هذا الهدف تم توزيع مطبوعات الرئاسة العامة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة شهدت إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المراجعين ومنسوبي المستشفى.