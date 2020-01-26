الجزائر تعزز الرقابة بالمطارات لمنع تسلل "كورونا الجديد"

الجزائر / عباس ميموني/ الخليج 365

أعلن مسؤول جزائري، الأحد، عن تنصيب أجهزة حرارية بمطارات البلاد الدولية للكشف عن فيروس كرونا الجديد.

وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، إن "الجزائر وبمجرد ظهور الفيروس، نصبت جهاز مراقبة الأوبئة ذات الانتشار الواسع، واستدعت اللجنة الوطنية للخبراء، كما وجهت تعليمات إلى مدراء الصحة عبر الولايات".

وأعلن فورار عن "تنصيب كاميرات حرارية للمراقبة على مستوى مطارات هواري بومدين بالعاصمة (وسط)، ومحمد بوضياف بقسنطينة(شرق)، وأحمد بن بلة في وهران (غرب)".

ويأتي الإجراء على إثر التحذير الذي وجهته المنظمة العالمية للصحة حول قابلية الفيروس للانتشار عبر العالم.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 56 حالة، إضافة إلى تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة، بينهم 324 في حالة حرجة.

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وأفاد فورار بأن الجالية الجزائرية المقيمة بمقاطعة هويان الصينية (مركز الوباء) تخضع لإجراءات الحجز الصحي مثل الملايين من قاطني المدينة.

وأضاف أن وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي في "اتصال مستمر مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية بالصين؛ للبحث عن حلول مع السلطات الصينية لهذه الجالية".

وفيروس "كورونا" الجديد ينتقل عن طريق الجو عبر التنفس والعطس والسعال.

وكشفت الصين عن هذا الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان وسط البلاد.



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