حقوق الإنسان العراقية: مقتل 12 متظاهرا خلال يومين

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان) الأحد، عن توثيقها مقتل 12 متظاهرا وإصابة 230 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

جاء ذلك في بيان لم تشر فيه إلى المدة الزمنية التي سقط فيها القتلى والجرحى.

لكن مصدرا مسؤولاً في المفوضية أوضح للأناضول، إن الإحصائية تشمل يومين (السبت والأحد).

وقالت المفوضية في البيان، إنها وثقت مقتل 12 متظاهراً، 9 في بغداد، و3 في ذي قار (جنوب).

وأشارت إلى إصابة 230 من المتظاهرين وأفراد الأمن؛ 118 منهم في بغداد، و78 في ذي قار، و34 في محافظة البصرة، بالإضافة إلى اعتقال 89 متظاهراً من قبل قوات الأمن في محافظتي بغداد والبصرة.

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دعت المفوضية "الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وشددت على "إيقاف الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

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