موريتانيا.. توقيف صحفي ثانٍ للاشتباه بعلاقته بفيديوهات تهاجم الرئيس

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أوقفت الشرطة الموريتانية، الأحد، صحفيا ثانيا؛ للاشتباه بعلاقته بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم رئيس الدولة، محمد ولد الغزواني.

وولد الغزواني هو وزير دفاع أسبق، وانتُخب في يونيو/حزيران 2019 رئيسًا، خلفًا لمحمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2008.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع الأخبار (خاص) وصحيفة "زهرة شنقيط" (خاصة)، أن الشرطة أوقفت الصحفي الشيخ ولد المامي، صباح اليوم.

ورجحت أن يكون لتوقيفه علاقة بمقاطع فيديو تم تداولها خلال الأسابيع الماضية، وتنتقد ولد الغزواني ومقربين منه، بينهم مدير ديوانه ورئيس الوزراء.

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وأوقفت الشرطة الموريتانية، الأربعاء الماضي، عبدو ولد تاج الدين، وهو مصور ومخرج تلفزيوني، أثناء تغطيته لأحد الأنشطة في العاصمة نواكشوط؛ للاشتباه بعلاقته بتلك الفيديوهات.

ونظم صحفيون وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، الجمعة الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عن تاج الدين.

كما أوقفت الشرطة، الإثنين الماضي، الناشط محمد عالي عبد العزيز.

وأعلنت وزارة الداخلية، في اليوم التالي، أنه يشتبه باستخدام عبد العزيز "نظامًا معلوماتيًا لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن القدح في النسب، والتحريض على العنصرية والكراهية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.