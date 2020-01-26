عباس يعزي أردوغان بضحايا الزلزال

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

عزّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، الرئيس رجب طيب أردوغان، بضحايا الزلزال، الذي وقع شرق تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أعرب في برقية بث بها عن تعازيه القلبية للرئيس أردوغان والشعب التركي وعائلات الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

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وتمنى الرئيس الفلسطيني أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ تركيا وشعبها بكل خير وأمن وسلام.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ (شرق)، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

ووصل عدد الوفيات جراء الزلزال إلى 35، حسب ما أفاد به نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.