أردوغان يزور مقام الشهيد في العاصمة الجزائر

الجزائر/ الخليج 365
وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إكليلا من الزهور على مقام الشهيد بالعاصمة الجزائر، التي يجري إليها زيارة رسمية، بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وتوجه أردوغان، عقب استقباله في مطار "هواري بومدين" الدولي، إلى مقام الشهيد بالعاصمة، وترحم على أرواح الشهداء الجزائريين.
ويرافق أردوغان في زيارته للجزائر، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.
كما يرافقه، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
وتحظى زيارة أردوغان إلى الجزائر بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد زيارته للجزائر، سيتوجه أردوغان والوفد المرافق له، إلى كل من غامبيا والسنغال.
وتمتد جولة الرئيس أردوغان إلى الدول الثلاث حتى الثلاثاء المقبل.
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