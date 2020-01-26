ليبيا.. مليشيات حفتر تهاجم أبو قرين جنوب مصراتة

ليبيا/ الخليج 365

اتهمت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشن هجوم على منطقة أبوقرين، جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

جاء ذلك في بيان للعقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشر على الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب" على الفيسبوك.

وقال قنونو، "الميليشيات الغادرة خرقت مجدداً وقف إطلاق النار بمحاولتها البائسة للتقدم تجاه أبوقرين (115 كلم جنوب مصراتة)".

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وأضاف "قواتنا الباسلة تحافظ على تمركزاتها، وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه (منطقة) الوشكة".

كما أشار قنونو، أن ميليشيات حفتر "قصفت صباح الأحد، بقذائف عشوائية بداية طريق المشروع (الهضبة) بالعاصمة طرابلس".

واعتبر المتحدث العسكري لقوات الوفاق، أنه مع تكرار خرق مليشيات حفتر للهدنة، فهي بذلك تجعل "من وقف إطلاق النار والعدم سواء".



جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بدأ منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمبادرة تركية روسية، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، المنعقد في 19 من ذات الشهر، ولكن مليشيات حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات، وفرضت حظرا جويا على الطيران المدني والعسكري بطرابلس ومحيطها، فضلا عن غلق موانئ وحقول نفط بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.