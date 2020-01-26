الشرطة الإسرائيلية تحقق مع الشيخ عكرمة صبري 4 ساعات

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

حققت الشرطة الإسرائيلية مع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، الأحد، لقرابة 4 ساعات، في مركز تحقيق "المسكوبية".

وعلم مراسل الخليج 365، بأن الشيخ صبري دخل إلى غرفة التحقيق بعد العاشرة بقليل، بتوقيت القدس، وخرج من التحقيق بعد نحو 4 ساعات.

وصرح خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، في تصريح مقتضب للصحفيين قبل الشروع في التحقيق معه، إنه "يخطب في المسجد منذ 47 عاما، ولا يجوز أن يتم حرمانه من الدخول إليه".

وقال الصبري، وهو رئيس الهيئة الإسلامية العليا(هيئة دينية غير حكومية): "أتردد إلى الأقصى منذ 70 عاما وأخطب فيه منذ 47 عاما، فلا يجوز منعي من دخوله".

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وتضامنا مع خطيب مسجد الأقصى، تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام مركز التحقيق، طيلة تواجده فيه.

والسبت، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ عكرمة، قرارا بالإبعاد لمدة 4 شهور عن المسجد الأقصى، كما سلمته استدعاء للتحقيق الأحد.

وهذا قرار الإبعاد الثاني لخطيب الأقصى، خلال أسبوع، حيث سلمت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، الأحد الماضي قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، لكنه رفض القرار، وأدى صلاة الجمعة داخل المسجد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.