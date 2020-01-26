لأول مرة.. إسرائيل تسمح لمواطنيها بزيارة السعودية

زين خليل/الخليج 365

وقع وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي، الأحد، لأول مرة مرسوماً يسمح بزيادة الإسرائيليين للسعودية بشكل رسمي.

جاء ذلك وفق ما تداولته وسائل إعلام عبرية بينها صحيفتا "معاريف" و"يسرائيل هيوم" والقناة "12".

وسيكون مسموح للإسرائيليين السفر إلى السعودية "للمشاركة في اجتماعات تجارية أو بحثاً عن الاستثمارات على ألا تتجاوز مدة الزيارة 9 أيام"، إضافة لأغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل، وفق "يسرائيل هيوم".

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وقالت الصحيفة إن توقيع "درعي" يأتي بموجب صلاحياته وفق المادة "7" في قانون الدخول لإسرائيل.

ووقع "درعي" المرسوم الذي يمنح الإسرائيليين تصريح الخروج إلى السعودية بعد التنسيق مع جهات إسرائيلية بينها الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية، وفق المصدر ذاته.

وعلقت الصحيفة على الخطوة التي وصفتها بالتاريخية بالقول :"يدور الحديث عن إشارة جديدة للتقارب بين إسرائيل ودول الخليج، بعد اللقاء التاريخي الذي جمع وزير الخارجية يسرائيل كاتس بنظيره البحريني (خالد بن أحمد آل خليفة) في المنامة (يوليو/تموز الماضي)".

وأضافت "وفق تقارير أجنبية، هناك أيضا تقارب بين السعودية وإسرائيل على وجه الخصوص، وفي الماضي جرى الحديث عن أن السعوديين سيشترون من إسرائيل منظومة القبة الحديدية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.