تراجع إنتاج ليبيا النفطي 76 بالمئة إلى 284 ألف برميل يوميا

طرابلس / الخليج 365



قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، إن إنتاج الخام تراجع في البلاد بنسبة 76.3 بالمئة، إلى متوسط 284.1 ألف برميل يوميا، مدفوعا بغلق أحد صمامات الخام جنوب غرب البلاد.



وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن متوسط الإنتاج اليومي تراجع من 1.2 مليون برميل يوميا، منذ 18 يناير/ كانون ثاني الماضي حتى آخر تحديث بتاريخ 24 من ذات الشهر.



ومنذ الأحد، أغلق حقلا نفط الشرارة (الأكبر في البلاد)، والفيل، بعد وقف خط أنابيب ناقل، وتسبب بتقليص الإنتاج والإمدادات العالمية.



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وبلغت خسائر إيرادات البلاد النفطية منذ 18 يناير الجاري حتى 24 من ذات الشهر نحو 318 مليون دولار، وفق المؤسسة، محذرة من نقص إمدادات الوقود في بعض المناطق.



وزادت: "الوقود متوفر في المناطق الوسطى والشرقية، إلا أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية تعاني من نقص الإمدادات بسبب حالة الحرب القائمة".



وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فورا، من أجل ضمان إمدادات الوقود في مختلف مناطق البلاد.



ويعتبر حقل "الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.