الجيش الألماني يستأنف تدريب القوات العراقية في أربيل

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

استأنف الجيش الألماني، اليوم الأحد، تدريب القوات العراقية في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، بعدما توقف نحو أسبوعين، في أعقاب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن الجيش الألماني استأنف مهام تدريب قوات البيشمركة في محافظة أربيل.

وأضافت أن مهام التدريب في وسط العراق ستظل متوقفة في الوقت الحالي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تأكيد من الجانب العراقي.

وتنشر ألمانيا نحو 300 عسكري في قاعدتين إحداها قرب بغداد والأخرى قرب أربيل ضمن جهود التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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وعلق التحالف الدولي مهامه في العراق عقب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأراضي العراقية، إثر اغتيال واشنطن لقائد "فيلق القدس" الإيران قاسم سليماني بضربة جوية في 3 كانون الثاني/يناير الجاري.

وردت إيران، بعدها بخمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

وفي أعقاب مقتل سليماني، سحبت ألمانيا قواتها المتمركزة في قاعدة التاجي شمال العاصمة بغداد.

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