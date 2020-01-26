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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت الأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 26/1/2020، ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم بمصر
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم.. شبورة وغيوم
وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.
وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 07 17
شبين الكوم 08 17
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 09 18
بلطيم 10 17
مطروح 09 16
السلوم 08 16
سيوة 04 18
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 09 17
الإسماعيلية 07 18
السويس 08 18
العريش 07 15
رفح 07 15
رأس سدر 10 17
نخل 02 15
نويبع 10 20
طابا 06 17
كاترين 00 11
الطور 10 19
شرم الشيخ 12 20
الغردقة 10 21
مرسى علم 11 21
الفيوم 07 18
بنى سويف 07 18
المنيا 06 19
أسيوط 05 17
سوهاج 06 18
قنا 08 19
الأقصر 06 20
أسوان 09 21
أبوسمبل 09 20
الوادي الجديد 07 20
شلاتين 14 22
ابو رماد 14 21
حلايب 16 19
رأس حدربة 15 19
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