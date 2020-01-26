شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حسن في ورشة خبراء «فيفا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبدالله حسن، مدير التدريب والتطوير في اتحاد الكرة الإماراتي؛ للمشاركة في ورشة الخبراء الفنيين التي ينظمها الاتحاد الدولي من 27 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة عدد من الخبراء على مستوى العالم؛ حيث سيتم مناقشة تطوير استراتيجية الاتحاد الدولي الفتية لتعزيز المواهب في كرة القدم.
ويأتي اختيار عبدالله حسن من قبل «فيفا»؛ نظراً لجهوده وخبراته الكبيرة في العمل الفني الكروي كمحاضر دولي وقاري مشهود له بالكفاءة، حيث سبق وشارك في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الثالث، وقدم خلاله محاضرة فنية تحليلية عن مونديال الشباب، كما شارك في إلقاء محاضرات فنية على مدربي البرازيل.
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