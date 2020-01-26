فلسطين: لا نمتلك علاجًا لكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، ياسر بوزية، ان فلسطين لا تمتلك العلاج لفيروس "كورونا" الجديد حالها كحال بقية دول العالم. وأشار بوزية في الوقت ذاته الى ان العلاج الذي يقدم في حالات هذا الفيروس هي العلاجات الاولية فقط. وأضاف ان وزارة الصحة الفلسطينية رفعت من جاهزيتها وتتواصل بشكل مستمر مع منظمة الصحة العاليمة من اجل القدرة على تشخيص المرض. واكد بوزية ان وزارة الصحة عممت لكافة المشافي الحكومية والخاصة حول اعراض الفيروس وضرورة توعية الاطباء والممرضين بهذه الاعراض ورفع الجهوزية لمواجهة هذا الفيروس، والتقصي عنه وتحويل كافة الحالات التي يتم الشك بها الى للفحص المخبري المركزي. وأكد أن وزارة الصحة ارسلت للشركات والمؤسسات الصحية ومنظمة الصحة العالمية للحصول على عينات للفيروس والمواد المخبرية الخاصة بالمرض للمختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في رام الله، لاجراء الفحوصات واخذ العينات كي تستطيع تشخيص المرض وتمييزه عن الامراض والفيروسات الاخرى. وتوقع ان تتوفر تلك العينات خلال اسبوع، مؤكدا في الوقت ذاته ان المختبر المركزي يستطيع تشخيص المرض والتمييز بينه وبين الامراض الاخرى. اقرأ أيضاً : الاحتلال يكافح "كورونا" بفحص العائدين من الصين وعزلهم فورًا وحول وجود اصابات في فلسطين، اكد بوزية ان وزارة الصحة لم تسجل حتى اليوم اي حالة مصابة بفيروس كورونا القاتل، مشيرا الى ان وزارة الصحة جهزت غرفا للعزل في كافة المشافي الحكومية لعزل اي حالة مرضية مصابة بالفيروس، مشيرا الى ان الوزارة لا تمتلك العلاج والادوية الخاصة بالمرض لعدم وجودها عالميا، مضيفا ان العلاج يتم من خلال الوقاية والعزل والأدوية العادية فقط. واكد بوزية ان وزارة الصحة عممت الى وزارة الصحة في اريحا اجراء الفحص والتدقيق مع الاشخاص القادمين من الدول التي سجلت فيه الفيروس.

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