شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانى يتظاهر معرضا ابنته للخطر..وريما نجيم: لا تجلدوه فالفقر موت (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، الأوضاع السياسية والاقتصادية فى وطنها، من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستجرام، الذى يظهر فيه رجل يحمل ابنته الصغيرة فى الوقت الذى توجه فيه قوات الأمن اللبنانية مدافع المياه شديدة الدفع بخراطيم مياه الإطفاء تجاهه هو وابنته، ولفتت ريما نجيم، إلى أنه رغم إمكانية إدانة ونقد هذا الأب لتعريض ابنته للخطر، إلا أنه يجب النظر أولًا للأسباب التى دفعته لتلك المخاطرة.

وقالت الإعلامية اللبنانية فى تعليقها على مقطع الفيديو الصادم، "إن هذا الأب غير مؤهل لأن يكون أبًا صالحًا.. والأب مهمته حماية أبنائه برموش عينيه لا تعريضهم للخطر بهذا الشكل.. حسنًا"، وأضافت "لكن مهلًا.. ‫لا تبالغوا بجلده، إن الفقر والعوز هما موت يومى بطىء وقد دفعاه لما يشبه الانتحار علّ إنسانيتهم تستفيق.. الإدانة: لمن أوصلوه وأوصلوا شعبًا بأكمله للانتحار".

ويشار إلى أن مئات الأشخاص فى بيروت، تظاهروا، اليوم الأحد، رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، لاعتقادهم أنها لا تلبى مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبى قبل 100 يوم ضد الطبقة السياسية، وانطلقت المسيرات عند الثانية بعد الظهر، بالتوقيت المحلى، من نقاط عدة فى بيروت قبل أن تلتقى فى ساحتى رياض الصلح والشهداء فى وسط العاصمة فى ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش، وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" بالحكومة.

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وأعرب المتظاهرون عن شعورهم بأن هذه الحكومة لا تستجيب لما طالبوا به من حكومة إنقاذ، مؤلفة من اختصاصيين وبعيداً عن المحاصصة الطائفية، وبدوره وأكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن القوى الأمنية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة فى سبيل المحافظة على أمن واستقرار لبنان، مشددا على أن توجيهاته فى شأن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية تقوم على حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء على أحد.











