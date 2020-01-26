شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يناقش غدا استعداداته لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه غدا، الاثنين، استعدادات الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذى يجتاح بعض دول العالم.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، قال مصدر وزارى إن مجلس الوزراء طلب من الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الصحة والداخلية والطيران المدني والادارة العامة للجمارك شرح استعداداتها خلال اجتماع الحكومة للوقوف على تلك الاجراءات وتوفير الدعم الحكومي الكفيل بابعاد هذا الوباء عن البلاد.

وأكد المصدر أن مجلس الوزراء سيستمع لتقرير من وزير الصحة الكويتى، د. باسل الصباح عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة خطر الفيروس وكمية الادوية والامصال المضادة المتوفرة كمخزون لديها وتجهيز اجنحة خاصة لاستخدامها عند الإصابة أو الاشتباه بوجود مرض أو عدوى فضلا عن جاهزية الحجر الصحي فى مطار الكويت والمنافذ البرية والبحرية.

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كما سيستعرض المجلس آيضا خطة الطيران المدنى لاجراءاته الاحترازية فى المطار لتأمين عملية دخول القادمين خاصة العائدين من الدول المصابة كالصين وغيرها من الدول الآخرى.

وسيستمع إلى شرح من الإدارة العامة للجمارك حول تأمين المنافذ البرية والبحرية بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل على تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة المرض عند الحاجة.