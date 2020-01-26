شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السورى: لم نسجل أى إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة السورى نزار يازجى، أنه لم تسجل فى البلاد أى إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره فى البلاد، وقال يازجى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "منذ أيام أرسلنا بلاغات إلى الموانئ السورية كافة وإلى المراكز الطبية ومديريات الصحة القريبة من الحدود البرية وإلى مطار دمشق الدولي، لتدقيق الحالة الصحية للحالات المشتبهة بها، وحركات القدوم عموما من دول شرق آسيا، ونتابع يومياً ونرصد أى حالة يمكن أن تكون لها علاقة بالفيروس، الذى بدأ فى الانتشار عالميا".

وشدد على، أن وزارة الصحة السورية، لن تدخر جهدا فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للوقاية ولمحاربة هذا المرض ومحاصرته، فى حال تم الكشف عن أى إصابة.

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفى شخص فى العالم وأدى لوفاة 56 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

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وأضاف أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.

فيما أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية فى جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأى شكل من الأشكال.