شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى يتخذ إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الأحد، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى العراق من خلال إجراء الفحص الطبى الوقائى للتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا الجديد، ولمنع انتشاره داخل البلاد، وذكر بيان لإدارة المطار - أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم - أنه بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الصحة العراقية تم إبلاغ الجهات المختصة بإجراء الفحص الطبي الوقائي من فيروس "كورونا" لجميع الأشخاص القادمين إلى العراق من الصين.

وكانت الصين قد اتخذت تدابير جذرية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، والذى تسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، كما فرضت طوقا لأسباب صحية على مدينة "ووهان" و17 بلدة أخرى في إقليم "خوبي" وسط البلاد لعزل سكان المقاطعة وعددهم 56 مليونا.

وأعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك - أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال. Advertisements

وأكدت الصين، اليوم الأحد، أنها أخطرت منظمة الصحة العالمية، والدول ذات الصلة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى الوقت المناسب، وأنها توفر كافة المساعدات الضرورية، وتتخذ إجراءات تتوافق مع تدابيرها لمكافحة والسيطرة على الأوبئة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم، تعليقا على إعلان القنصلية العامة الأمريكية فى مدينة "ووهان" بوسط الصين، عن خطتها لإغلاق القنصلية وإجلاء الموظفين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

وقالت يينج، "بعد تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى ووهان، أخطرت الصين منظمة الصحة العالمية والدول ذات الصلة بالوباء فى الوقت المناسب، وما تزال على اتصال وثيق معها".

وأضافت، "اقترحت الولايات المتحدة مؤخرا إجلاء موظفيها من القنصلية العامة فى ووهان إلى الولايات المتحدة، وباتباع الأعراف الدولية، تتخذ الصين إجراءات تتسق مع تدابيرها الوطنية لمكافحة الأوبئة وتوفر كافة المساعدات والراحة الضرورية".