شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يبدأ زيارة رسمية للجزائر بدعوة من رئيسها تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد زيارته الرسمية إلى الجزائر والتى تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتم خلالها التشاور حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وستسمح الزيارة للرئيسين الجزائري والتركي بإجراء محادثات حول "سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بينهما، كما ستشمل المحادثات التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك"، حسب ما أكده بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

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تأتي زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر بعد أيام من انعقاد الندوة الدولية حول ليبيا في برلين، التي شارك فيها الرئيسان عبد المجيد تبون والتركي اردوغان، كما تأتي الزيارة غداة اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر يوم الخميس، وهو اللقاء الذي أكد على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار معربين عن تطلعهم إلى أن يهتدي الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم بعيدا عن أية تدخلات أجنبية.