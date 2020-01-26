شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يشن سلسلة غارات تستهدف مواقع مليشيا الحوثى شمال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات التحالف العربى، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات مليشيا الحوثى الانقلابية، الموالية لإيران فى شمال اليمن، وذكرت قناة "سكاى نيوز " الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية يمنية قولها ، إن الغارات استهدفت مواقع المليشيا فى محافظتي: (صنعاء ) ، والجوف، وأضافت أن طائرات التحالف العربي كثفت من استهدافها لمواقع وتحركات المليشيا فى مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف، ومنطقة "نهم " شرقي العاصمة (صنعاء ).

وأكدت المصادر، سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة وعربات قتالية للمليشيا الانقلابية . وكان العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قد سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية، خلال القتال في جبهتي : نهم والجوف.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن معارك ليلية عنيفة دارت بين عناصر المليشيا والقوات الحكومية، بإسناد من طائرات التحالف العربي، في جبهتي "نهم " شرقي (صنعاء) ، و"مفرق الجوف" ، شمالي اليمن. Advertisements

وقصفت ميليشيا الحوثى الانقلابية بصاروخ كاتيوشا، السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية فى مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين ومراسلى القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين (لم تذكر عددهم)، فضلا عن احتراق سيارات مراسلى قناتى عدن ويمن شباب الفضائيتين فى المحافظة.

وأدانت المنظمة هذا القصف المباشر الذى استهدف الزملاء الصحفيين فى محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، محملة ميليشيات الحوثى الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.

ودعت منظمة "صدى" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، فيما ناشدت المجتمع الدولى ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.