هدوء بساحات التظاهر في بغداد وسط انتشار أمني عراقي كبير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تشهد ساحة التحرير والساحات المحيطة بها في العاصمة العراقية بغداد هدوء اليوم الاحد وسط انتشار كبير للقوات العراقية.

يأتي ذلك بعد يوم من المصادمات بين القوات العراقية ومتظاهرين في ساحة الخلاني تسبب بإصابة أكثر من 30 بحالات اختناق جراء استخدام الغازات المسيلة للجموع واحراق عدد من خيم وسرادق الاعتصام.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مئات الطلاب توافدوا اليوم إلى ساحة التحرير التي اكتظت بالمتظاهرين المطالبين باصلاح العملية السياسية والاسراع بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لاجراء انتخابات مبكرة والتأكيد على الثبات في ساحة التحرير حتى تتحقق مطالب المتظاهرين.

وشهدت شوارع جسر محمد القاسم وجسر الاحرار وشارع النضال حركة طبيعية بعد انسحاب المتظاهرين منها فيما تجري الاستعدادات لاعادة افتتاح جسر السنك المؤدي الى ساحة الخلاني .