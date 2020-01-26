شكرا لقرائتكم خبر عن «دولور إي غلوريا» يهيمن على جوائز «غويا» الإسبانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد فيلم «دولور إي غلوريا»، لبيدرو ألمودوفار سبع جوائز «غويا»، أعرق المكافآت السينمائية الإسبانية من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو. وقال السينمائي الإسباني البالغ 70 عاماً خلال حفل توزيع جوائز «غويا» ليل السبت في ملقة في جنوب إسبانيا «لقد أسعدتمونا للغاية». ونال أنطونيو بانديراس بطل الفيلم الذي يستند بجزء كبير منه إلى سيرة المخرج الذاتية، جائزة أفضل ممثل.

وقال بانديراس متوجهاً إلى ألمودوفار: «لقد تعلمت الكثير منك، لقد فهمتني أكثر من أي شخص آخر». وقد شارك الممثل الإسباني في ثمانية من أفلام ألمودوفار. والفيلم مستوحى من طفولة ألمودوفار وشبابه، ومرشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل في التاسع من شباط/فبراير المقبل. أما بانديراس فمرشح لنيل أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم. كما حصد الفيلم جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي (خولييتا سيرانو) وأفضل مونتاج وأفضل موسيقى أصلية.

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