أمريكا تجلي موظفيها من ووهان الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إنها اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لإجلاء موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة، كما ستوفر عدداً محدوداً من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير /كانون الثاني، متجهة إلى سان فرانسيسكو، وطلبت من الراغبين في ذلك الاتصال بالسفارة الأمريكية في بكين وتقديم بياناتهم الشخصية. وأضاف البيان أن السعة المتاحة محدودة للغاية، وإذا كانت لا توجد قدرة كافية لنقل جميع من يعبرون عن رغبتهم في المغادرة، فسيتم إعطاء أولوية للأفراد المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وأشارت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها إلى أنها تجري ترتيبات وتقدم المساعدة للحكومة الأمريكية لتسهيل الإجلاء. كما تدرس دولاً أخرى، بينها فرنسا وأستراليا، كل الخيارات المتاحة لإخراج مواطنيها من ووهان.