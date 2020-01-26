نجاح أول رحلات طائرة بوينغ «777-إكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت بنجاح طائرة المسافات الطويلة بوينغ «777-إكس» أول رحلة تجريبية لها، في خطوة إيجابية للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات التي لا تزال تحت وطأة أزمة طراز «737 ماكس».

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقررة أساساً في صيف 2019، لكنها أرجئت بسبب مشاكل في محرك «جي إي 9 إكس» الجديد الذي تصنّعه شركة «جنرال إلكتريك» إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

كما تأجلت الرحلة مرتين خلال الأيام الماضية، الأولى الخميس بسبب سوء الأحوال الجوّية، ومن ثمّ الجمعة بسبب هبوب رياح قوية.

وبنجاح رحلة السبت، تبدأ بوينغ سلسلة تجارب جوّية على هذا الطراز، تقدم بعدَها ـ حال ما تكلّلت بالنجاح ـ، طلباً للحصول على تصريح بالاستخدام للنقل المدني من الوكالة الفدرالية للطيران.

وتتراوح سعة الطائرة «777-إكس»بين 384 و426 راكباً، ومصممة لمنافسة طائرة إيرباص «إيه350»، وقد حصلت بوينغ حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية. وتعتزم «بوينغ» تسليم أولى الطائرات من هذا الطراز مطلع العام المقبل. ويتميّز الطراز الجديد بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يسهم في التقليل من استهلاك الوقود ويسهّل صفها على المدرج.