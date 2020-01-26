ترامب: لن نرفع العقوبات للتفاوض مع إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة في وقت متأخر من مساء السبت، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل التفاوض معها، فيما بدا أنه رد على مقابلة نشرتها صحيفة «دير شبيجل» مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.

وكتب ترامب في التغريدة التي نشرها بالإنجليزية، ولاحقاً بالفارسية «وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لكنها تريد رفع العقوبات. لا شكراً!».

ورد ظريف الأحد بنشر مقتطف من مقابلة «دير شبيجل» التي نشرت الجمعة، وقال فيه إن إيران لا تزال منفتحة على المفاوضات مع أمريكا إذا تم رفع العقوبات. وعلق على المقتطف بتغريدة قال فيها «سيكون من الأفضل لدونالد ترامب أن يبني بياناته وقراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية على الحقائق وليس على عناوين أخبار فوكس نيوز أو ما يقوله مترجموه باللغة الفارسية».

ووصلت درجة التوتر بين إيران والولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في عقود بعد استهداف واشنطن للجنرال قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني، مما دفع إيران لإطلاق صواريخ على قواعد في العراق تضم قوات أمريكية بعد أيام.