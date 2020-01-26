أوبرا باريس تنهي الإضراب وتفتح أبوابها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقت أوبرا باريس مساء السبت مجدداً جمهورها بعد إضراب غير مسبوق استمر شهراً ونصف الشهر دفاعاً عن النظام التقاعدي الخاص الذي يتمتع به موظفو الأوبرا، والذي سيختفي بموجب مشروع القانون الجديد الذي عرضته الحكومة لإصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، وأثار إضرابات وتظاهرات واسعة منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر. وعلى الرغم من استئناف العروض في دار الأوبرا العريقة، إلا أن اتحاد النقابات حذر من أنه يبقي على التعبئة، حتى يتم «سحب مشروع القانون». وقال بيان للاتحاد صدر قبل بدء العرض، إن قرار استئناف العروض أتى للمحافظة على استمرارية الدار الاقتصادية لكن التعبئة مستمرة لحين سحب مشروع القانون. وخلال الإضراب ألغي أكثر من 70 عرضاً. وتجاوزت الخسائر على صعيد البطاقات حوالي 15 مليون يورو.