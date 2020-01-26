اليونان.. ضبط 52 حقيبة تحوي طن كوكايين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة اليونانية السبت، ضبطها 1180 كيلوغراماً من الكوكايين، وأوقفت ثمانية أشخاص أجانب يشتبه في انتمائهم إلى «منظمة إجرامية» كانت تنقل المخدرات من الكاريبي إلى أوروبا وشمال إفريقيا.

وعثرت السلطات خلال مداهمتها لشقة في مدينة أستاكوس الساحلية غربي اليونان، يقيم فيها أجنبيان في سن 23 و35 لم يكشف عن جنسيتهما، على 52 حقيبة سفر، وجدت في داخلها 1040 حزمة تحوي كوكايين، بحسب ما جاء في بيان للشرطة. وقد أوقف الشخصان اللذان يشتبه في انتمائها إلى المنظمة الإجرامية. وأوضح البيان أن «الوزن الإجمالي للمخدرات بلغ طناً و180,65 كيلوغرام».

وأشار إلى أن الحمولة أدخلت إلى اليونان على متن سفينة شراعية، وكانت ستنقل إلى أوروبا وإلى دول في شمال إفريقيا.

ووسعت الشرطة اليونانية مجال البحث، فتمت مداهمة ثلاثة أماكن أخرى في أثينا العاصمة، وأوقف 6 أجانب آخرين يشتبه في انتمائهم إلى المنظمة نفسها. وعثر في إحدى الشقق على 394 غراماً من الكوكايين ورشاش ومسدسين.