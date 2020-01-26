50 مبدعاً في مهرجان الشارقة للشعر النبطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق بين الثاني والسابع من فبراير / شباط المقبل في قصر الثقافة بالشارقة فعاليات النسخة ال 16 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة بمشاركة محلية وخليجية وعربية وتكريم عدد من رواد القصيدة النبطية في الإمارات.

ويكرم المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في هذه الدورة الشعراء الرواد: سيف السعدي، ومحمد سعيد بالهلي، ومريم الطنيجي «شاعرة الوسطى»، حيث سيقدم المكرمون في ندوة خاصة في مجلس الحيرة الأدبي شهاداتهم الإبداعية في حوار مع الجمهور حول أبرز محطاتهم مع الشعر.

ويشهد المهرجان عقد أمسيات للشعراء المشاركين في قصر الثقافة، كما يحتضن مجلس الحيرة الأدبي جلسة لكوكبة من شاعرات الوطن العربي وندوة «قراءات من الموروث الأدبي لشعراء من الإمارات»، وأخرى بعنوان «مجلة الحيرة من الشارقة: التجربة والتطلعات».

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ويستضيف المهرجان هذا العام أكثر من خمسين شاعراً وشاعرة من 15 دولة عربية ممثلين لأعمار متنوعة ومدارس إبداعية متعددة، كما يستكمل هذا العام طباعة ثلاثين ديواناً لشعراء من مصر والسودان كمرحلة ثالثة في سلسلة طباعة الدواوين الإماراتيّة والخليجية والعربية ضمن إصدارات المهرجان تقام لها حفلات تواقيع عقب أمسيات المهرجان في قصر الثقافة.

ويقدّم مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة خلال المهرجان عدداً من إصداراته ومطبوعاته إضافة إلى ديوان «شاعرة الوسطى» وديوان الشاعر بالهلي ضمن إصدارات سلسلة الرواد التي يصدرها المجلس سنوياً احتفاءً بالرواد المكرمين.

وأكد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة أهمية المهرجان لما يشكّله من حضور إبداعي وجماهيري، وما تحظى به القصيدة النبطية من أهمية قصوى على الساحة المحلية والعربية، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات سموه بتوسيع أعمال المهرجان، ليكون ساحة متجددة تحتضن الإبداع الشبابي وإبداعات الشعراء الروّاد من خلال التبادل والتفاعل الذي يثري القصيدة النبطية في منصّة القراءات التي تقدّم المشهد الشعري العربي، وهو ما ينعكس على تطوير قدرات الشباب وتلاقي المدارس الفنيّة والتقنيات الجديدة في كتابة القصيدة.

وأشار عبدالله العويس إلى أهمية مجلس الحيرة الأدبي الذي افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة العام الماضي كحاضنة للندوات والأمسيات للشعراء العرب ضمن ملتقى الشارقة للشعر النبطي. (وام)