شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستأنف تدريب الجنود العراقيين فى شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الجيش الألمانى اليوم الأحد، تدريب الجنود العراقيين فى شمال العراق، وذلك بعد توقف نحو ثلاثة أسابيع ، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس " فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، جراء ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ،نقلا عن الجيش الألماني ، أن قائد العملية الدولية لمحاربة تنظيم داعش رفع التعليق، مضيفا أن برلين، استأنفت التدريب فى أربيل صباح اليوم بالاشتراك مع شركائها.

وأشارت الشبكة الأمريكية ، إلى أن مهمة التدريب وسط العراق مازالت معلقة، فيما لم يرد أي تصريح على الفور بشأن ما إذا كان سيتم استئنافها أو متى سيحدث ذلك.

وكانت ألمانيا قد سحبت 35 جنديا متمركزين في قاعدة "التاجي" العراقية في السابع من يناير الجاري، وتم نقل غالبيتهم إلى الأردن ووصف هذا القرار بأنه مؤقت.

وجاء القرار في ظل تزايد حدة التوترات الإقليمية وتصاعد الأزمة بين (واشنطن ) و(طهران) على خلفية مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية في الثالث من يناير الجاري.

وكان الجيش الألماني ذكر في رسالة أن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بشكل مؤقت نتيجة التهديد المتزايد الذي تواجهه تلك الدول بعد ضربة جوية أمريكية في بغداد قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

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وقال ضابط ألماني كبير في رسالة لنواب ألمان إن اللفتنانت جنرال الأمريكي بات وايت قرر زيادة مستوى الحماية للقوات المنتشرة بالعراق ضمن عملية العزم الصلب التي يقودها.

وذكر اللفتنانت جنرال الألماني ايريش فيفر في الرسالة الموجهة لأعضاء لجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية وتحمل تاريخ الثالث من يناير "لذلك، جرى تعليق تدريب قوات الأمن والقوات المسلحة العراقية بكافة أنحاء العراق بشكل مؤقت"، وأضاف أن "التوجيه ملزم لكل الدول الشريكة في عملية العزم الصلب في مواقع التدريبات بالعراق".

وتنشر ألمانيا نحو 120 جنديا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.