شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يدعو لمظاهرات مناهضة لأمريكا اليوم فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان صادر عن مكتب الزعيم الشيعى العراقى مقتدى الصدر، إنه يدعو لمظاهرات اليوم الأحد، فى بغداد ومدن عراقية أخرى ضد السفارة الأمريكية. وأضاف البيان "ندعوكم اليوم الأحد... إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر".

وكان ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى 28 إصابة في ساحة التحرير ببغداد، وكان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات في ساحة الاعتصام بالبصرة.

فى نفس السياق، تمت إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد، في الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولي مجددا بمحافظة الديوانية.

Advertisements

وأفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد إصابة 7 محتجين في مواجهات مع الأمن وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.