شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وجيش الاحتلال يعتقل أسيرا فلسطينيا بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مستوطنون يهود، وطلاب من معاهد تلمودية، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت مصادر فلسطينية فى القدس، أن 81 مستوطنا و132 طالبًا من معاهد تلمودية، تجولوا فى أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم"، كما أدوا صلوات تلمودية فى المكان، تحديدا فى منطقة باب الرحمة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، أسيراً فلسطينياً محرراً، وسلّمت آخر بلاغاً لمراجعة مخابراتها فى قرية برقة شمال نابلس .

ونقلت مصادر محلية، عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر منجد راغب صلاح، عقب دهم منزله فى قرية برقة وتفتيشه، فيما سلّمت بلاغاً لمعين الشاعر، لمراجعة مخابراتها، عقب دهم منزله.

و على صعيد أخر، أعلن الأمين العام لـ"التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين"، محمد صبيحات، فى وقت سابق، أن 149 فلسطينيًا استشهدوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلى خلال عام 2019.

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وبحسب البيان، فقد قارب عدد الضحايا خلال عام 2019 المعدل العام لأعداد الضحايا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذى بلغ خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً فى كل عام.

وجاء فى البيان، أن من بين الضحايا 112 شهيداً من محافظات غزة، ويشكلون 74% من العدد الإجمالى، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربى الإسرائيلى، فى حين "بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية، 37 شهيدًا، يشكلون 26% من عدد الضحايا الإجمالى".

وبحسب إحصائيات التجمع، فإن أصغر الضحايا سنا هما الجنينان، عبد الله أبو عرار الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضى فى حى الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي، فى بيت لاهيا شمال غزة.