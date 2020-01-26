شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تنفى تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف الطلبة العمانيين بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة سلطنة عمان لدى الصين أنه لم يتم تسجيل إصابات بين صفوف الطلبة العمانيين المقيمين بالصين حتى الآن، وذكرت السفارة - في بيان لها نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد - أن جميع الطلبة العمانيين المقيمين بالصين "بخير"، وأوضاعهم "جيدة لا تستدعي القلق"، وأنها "تتابع أحوال الطلبة الصحية بشكل مستمر".

ودعت السفارة طلابها إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية الصينية للتعامل مع هذا الوباء.. مؤكدة أنها تابعت الطلبة المقيمين هناك واطمأنت على حالتهم الصحية.

وأعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك - أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

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وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الصين، اليوم الأحد، أنها أخطرت منظمة الصحة العالمية، والدول ذات الصلة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى الوقت المناسب، وأنها توفر كافة المساعدات الضرورية، وتتخذ إجراءات تتوافق مع تدابيرها لمكافحة والسيطرة على الأوبئة، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" اليوم، تعليقا على إعلان القنصلية العامة الأمريكية فى مدينة "ووهان" بوسط الصين، عن خطتها لإغلاق القنصلية وإجلاء الموظفين الأمريكيين إلى الولايات المتحدة.

وقالت يينج، "بعد تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد فى ووهان، أخطرت الصين منظمة الصحة العالمية والدول ذات الصلة بالوباء فى الوقت المناسب، وما تزال على اتصال وثيق معها".