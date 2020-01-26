عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، النظر في قضية حادثة طعن "جرش" (شمالي البلاد)، التي جرت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وأسفرت عن 8 إصابات.
ونفى المتهمون بالحادثة وعددهم ثلاثة ويحملون الجنسية الفلسطينية، التهم الموجهة إليهم.
ومن أبرز التهم التي يواجهونها: القيام باعمال إرهابية باستخدام سلاح، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.
وعقدت الجلسة الأولى، في مقر المحكمة بالعاصمة عمان، برئاسة القاضي العسكري علي مبيضين، حيث تقرر التأجيل إلى الأسبوع القادم؛ لاستمرار النظر في القضية.
وجرت الحادثة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أقدم شخص على طعن مجموعة من السياح والمواطنين في المدينة الأثرية.
وأدت الحادثة إلى إصابة 4 أردنيين، منهم ضابطي صف، ودليل سياحي وسائق حافلة، إضافة إلى 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة تحمل الجنسية السويسرية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. "أمن الدولة" تبدأ النظر في قضية طعن "جرش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.