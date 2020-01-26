الأردن.. "أمن الدولة" تبدأ النظر في قضية طعن "جرش"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، النظر في قضية حادثة طعن "جرش" (شمالي البلاد)، التي جرت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وأسفرت عن 8 إصابات.

ونفى المتهمون بالحادثة وعددهم ثلاثة ويحملون الجنسية الفلسطينية، التهم الموجهة إليهم.

ومن أبرز التهم التي يواجهونها: القيام باعمال إرهابية باستخدام سلاح، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية.

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وعقدت الجلسة الأولى، في مقر المحكمة بالعاصمة عمان، برئاسة القاضي العسكري علي مبيضين، حيث تقرر التأجيل إلى الأسبوع القادم؛ لاستمرار النظر في القضية.

وجرت الحادثة في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أقدم شخص على طعن مجموعة من السياح والمواطنين في المدينة الأثرية.

وأدت الحادثة إلى إصابة 4 أردنيين، منهم ضابطي صف، ودليل سياحي وسائق حافلة، إضافة إلى 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة تحمل الجنسية السويسرية.

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