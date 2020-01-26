بغطاء جوي روسي.. قوات النظام السوري تتقدم في ريف إدلب

إدلب/ الخليج 365
تقدمت قوات النظام السوري بغطاء جوي روسي في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب(شمال غرب) مقابل خسائر كبيرة تعرضت لها في خطوط الاشتباك بريف محافظة حلب المجاورة(شمال).
ويواصل النظام هجماته البرية بدعم روسيا والمجموعات الإرهابية الأجنبية الموالية لإيران، للسيطرة على المناطق السكنية داخل منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وقال مراسل الخليج 365 إن قوات النظام سيطرت على قرى تلمنس ومعرشمشمة والغدفة في معرة النعمان عقب اشتباكات عنيفة دارت مع مقاتلي المعارضة الليلة الماضية.
وبذلك أصبحت قوات النظام تبعد عن مركز معرة النعمان نحو 3 كيلومترات من الجنوب، ومثلها من الشرق، و10 كيلومترات من الشمال.
في المقابل تعرضت قوات النظام لخسائر كبيرة بعد محاولتها التقدم في منطقتي الراشدين والصحفيين إلى خط إكسار في ريف حلب.
وتمكنت قوات المعارضة من صد الهجمات في المنطقة وتحييد دبابتين وناقلة جند ومضاد طيران وعدد كبير من المسلحين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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