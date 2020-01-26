نساء عفرين السورية يتضامن مع ضحايا زلزال ألازيغ التركية

هطاي/ الخليج 365

أرسلت نساء سوريات من مدينة عفرين شمالي البلاد، الأحد، مساعدات إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب قبل يومين ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وقال نائب مدير دائرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في ولاية هطاي التركية (جنوب)، محمد علي غوفن، إن النساء في منطقة عملية "غصن الزيتون" بسوريا، أطلقن حملة لجمع المساعدات من أجل ضحايا زلزال ألازيغ.

وأضاف غوفن، للأناضول، أن النساء تمكن في فترة وجيزة من جمع المساعدات، التي أرسلتها المديرية بدورها إلى إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

Advertisements

وستوزع "آفاد" تلك المساعدات، التي شملت مواد غذائية، ومواد تنظيف، وألبسة شتوية خاصة بالنساء، على المتضررين جراء الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر قضاء سيفريجة بولاية ألازيغ، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الوفيات جراء زلزال ألازيغ بلغ 31 والإصابات 1607 مواطنين فيما جرى إنقاذ 45 من تحت الأنقاض.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.