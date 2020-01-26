"علماء المسلمين" يعزي تركيا بضحايا زلزال ألازيغ

إسطنبول/ الخليج 365

أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأحد، عن تضامنه الكامل مع تركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ(شرق) الجمعة، وأدى لوفاة 31 شخصا وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

وفي بيان صادر عنه، قال أمين عام الاتحاد، علي القره داغي "يعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تضامنه الكامل مع أشقائه في تركيا بسبب استشهاد عدد من ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد بولاية ألازيغ يوم الجمعة الماضي".



وتقدم القره داغي بخالص العزاء والمواساة لتركيا شعبًا، ورئيسا وحكومة بضحايا الزلزال، راجيا الله أن يتغمد ضحاياه بواسع رحمته ويلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

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ودعا الله أن "يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ الديار التركية من كل مكروه ويبارك في أهلها".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الوفيات جراء زلزال ألازيغ بلغ 31 والإصابات 1607 مواطنين.



وتواصل فرق الإنقاذ التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية(آفاد)، البحث عن ناجين وسط الركام جراء زلزال الجمعة، مصرحة في بيان أن عدد الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض أحياء، بلغ 45 شخصا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.