عددهم 76 ألفا.. الحكومة الأردنية تزيد رواتب متقاعدي الضمان الأقل دخلا

عمان / الخليج 365
قرر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، الموافقة على زيادة الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الأقل دخلاً، بأثر رجعي عن الشهر الجاري، على أن تصرف مطلع فبراير/ شباط القادم.
تأتي الزيادة، بناء على تنسيب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (حكومية)، وفي ضوء توجه الحكومة لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين.
وبلغ متوسط الزيادة على الرواتب التقاعدية للمستفيدين قرابة 24 ديناراً شهرياً (33.6 دولارا)، وبكلفة إجمالية 23 مليون دينار سنوياً (32.2 مليون دولار).
ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 76 ألف متقاعد، بنسبة 30 بالمئة من إجمالي عدد المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وستعلن المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي اليوم، عن تفاصيل الزيادات عبر مؤتمر صحفي يُحدد موعده لاحقاً.
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