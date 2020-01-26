إصابة امرأة باكستانية بنيران هندية عبر الحدود

صحيفة الخليج الالكترونية أصيبت امرأة باكستانية بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر على قطاع “جيري كوت” الواقع في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير، واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان مما أدى إلى إصابة امرأة باكستانية تبلغ من العمر 21 عامًا، وأوضحت السُلطات المحلية أن المرأة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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