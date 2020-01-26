تطبيق "واتس أب" آمن بأقل من دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ذكر موقع "فوربس" طريقة تؤمن حماية من اختراقات الحسابات على تطبيق واتس اب، وهي عيارة عن خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة.



وعندما يتعلق الأمر باختراق تطبيق واتس اب، أو منصات الرسائل الأخرى، تتنوع أساليب الاختراق وتأثيرها على المستخدم.

ورأينا في العام الماضي هجمات إلكترونية تصيب المستهدفين ببرامج تجسس، كما شهد التطبيق ملفات وسائط متعددة خطرة، يتم تبادلها في المحادثات، كما رأينا حالات يتم فيها حظر المستخدم من الدخول لحسابه على واتس اب.

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كل هذه المشكلات تم حلها بشكل كبير من قبل فريق واتس اب، الذي رمم نظامه الأمني لحماية المستخدمين، ولكن هذا لم يمنع "الهاكرز" من اكتشاف طرق جديدة للهجوم.

ووفقا لموقع "فوربس"، بإمكاننا حماية أنفسنا من اختراقات الحساب على تطبيق واتس اب، باتباع خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة.

وعندما يتعلق الأمر باختراق تطبيق واتس اب، أو منصات الرسائل الأخرى، تتنوع أساليب الاختراق وتأثيرها على المستخدم.

ورأينا في العام الماضي هجمات إلكترونية تصيب المستهدفين ببرامج تجسس، كما شهد التطبيق ملفات وسائط متعددة خطرة، يتم تبادلها في المحادثات، كما رأينا حالات يتم فيها حظر المستخدم من الدخول لحسابه على واتس اب.

كل هذه المشكلات تم حلها بشكل كبير من قبل فريق واتس اب، الذي رمم نظامه الأمني لحماية المستخدمين، ولكن هذا لم يمنع "الهاكرز" من اكتشاف طرق جديدة للهجوم.