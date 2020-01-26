هكذا يُؤثر وزن طفلكِ على تحصيله الدراسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ربما بات يتعين على الأمهات أن ينتبهن بشكل أكبر لأوزان أطفالهن الصغار ليس فقط لضمان الحفاظ عليهم من عديد المخاطر والمشكلات الصحية التي قد تنجم عن زيادة الوزن، وإنما للتأكد من تقدمهم في الدراسة وتحسن مستوى تحصيلهم الدراسي.



فقد توصل مؤخراً باحثون أميركيون إلى أن بدانة الأطفال تؤثر بالسلب على مستوى الأطفال الدراسي، وأظهرت لهم نتائج الدراسة التي أجروها أن الأطفال الذين يكتسبون كميات خطرة من الوزن يخفقون في واقع الأمر في تحقيق علامات التحسين الدراسي مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين يتمتعون بوزن صحي أو وزن زائد، وفق مجلة "فوشيا".

Advertisements

ومن ضمن هذه العلامات، عدم الانتهاء من الواجبات المدرسية، وعدم الاهتمام بالمستوى الخاص بالتحصيل التعليمي في المدرسة، والإخفاق في إكمال مهام بدأوها.

وقال الباحثون إن ذلك قد يؤثر على قدرتهم على تكوين علاقات صحية ومواقف إيجابية، والإحساس بالهدف والمسؤولية كبالغين.

ونقلت صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن دكتور ناتاشا جيل، الباحث الرئيسي بالدراسة التي أجريت في جامعة براون بولاية رود آيلاند، قولها "بدانة الأطفال واحد من أكبر تحديات الصحة العامة التي نواجهها اليوم. ونحن نعلم أن الأطفال المصابين ببدانة تتزايد لديهم مخاطر الإصابة بمشكلات صحية على المدى البعيد وقد تمتد لمرحلة البلوغ. وأردنا أن نعرف في دراستنا ما إن كان للبدانة تأثير على هناءة الطفل الفورية ؛لأنها ترتبط بتطوير المهارات النفسية والاجتماعية وعلامات أخرى دالة على تحسن المستوى".