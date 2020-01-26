الزبادي لعلاج نقص الكالسيوم عند الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

الكالسيوم من العناصر الأساسية فى جسم الإنسان، وخصوصا الأطفال، حيث إنه يساعد على النمو وبناء العضلات والأسنان بشكل صحى، ولكن عدد كبير من الاطفال يعانون من نقص الكالسيوم فى الجسم، لذلك فإننا نقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج نقص الكالسيوم عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع healthline:



1- الاهتمام بالرضاعة الطبيعية فى مواعيدها المضبوطة ، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى عند الاطفال.

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2- الجبنة، تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج نقص الكالسيوم عند الأطفال كما اثبتت بعض الدراسات الحديثة أن الجبنة تحمى من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- الزبادى من أبرز الاطعمة الغنية بالكالسيوم ، كما أنه يساعد على نمو الاطفال بشكل صحى، فيجب اعطاء الطفل كوب زبادى يوميا.

4- بعض الاسماك مثل السردين وسمك السلمون، يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الطفل.

5- تشجيع الطفل على تناول الفاصوليا والعدس ، لانها تحتوى على نسبة كبيرة من الالياف والبروتينات والكالسيوم الذى يعزز صحة الجسم.