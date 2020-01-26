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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب لا تأكل المقالي بعد سن الـ 50 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
حذرت نتائج دراسة جديدة من أكل الأطعمة المقلية بعد سن الـ 50 لأنه يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة للنساء. وتدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من ارتباط المقالي بمجموعة من المخاطر الصحية تتعلّق بالقلب والشرايين.
وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة أيوا الأمريكية ونُشرت في مجلة "بي إم جي" الطبية يؤثر أكل الأطعمة المقلية سلباً على صحة القلب، ويزيد احتمالات الإصابة بالسكري.
واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لأكثر من 106 آلاف امرأة بين عامي 1993 و2017، وتراوحت أعمار النساء خلال فترة الدراسة بين 50 و79 عاماً.
وأظهرت النتائج أن أكل الأطعمة المقلية يزيد خطر الوفاة المبكرة نتيجة عوامل صحية بنسبة 8 بالمائة إذا تم أكل حصة واحدة من الطعام المقلي كل يوم، ويزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 بالمائة.
وتضمّنت الأطعمة المقلية: الدجاج والأسماك والروبيان (القريدس/ الجمبري) والأكلات البحرية ورقائق البطاطا (الشيبس). وتنصح التوصيات الصحية بعدم أكل البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع.
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