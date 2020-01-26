خطوات لخسارة الوزن دون حمية.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ينفق الكثير من الناس مبالغ طائلة على اشتراكات الصالات الرياضية والوجبات الغذائية الصحية أملا في الحصول على جسم مثالي، بالرغم من إمكانية تحقيق ذلك عبر عادات بسيطة، لا تكلف الكثير من المال والجهد.



خطوات إضافية

يساعد المشي على تخفيف الوزن وتحسين المزاج، ويمكن إضافة المزيد من الخطوات بشكل يومي دون أن يشعر المرء بالملل أو التعب، مع إمكانية دمج نشاط آخر كالصعود على السلالم مثلا.

المزيد من الماء

يساعد شرب الماء على ترطيب الجسم والقضاء على الإحساس بالجوع والتعب، إذ أن كثيرين يتناولون كميات كبيرة من الطعام لاعتقادهم بأنهم جياع، إلا أنهم عطشى في حقيقة الأمر.

المزيد من الخضراوات

تعد الخضراوات من الأغذية الغنية بالألياف والسوائل، كما أن سعراتها الحرارية منخفضة، مما يمنح من يتناولها الإحساس بالشبع دون أي زيادة تذكر في الوزن.

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النوم لساعات كافية

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أهمية النوم لساعات كافية في المحافظة على جسد رشيق، فالأرق والشعور بالقلق يدفع الجسم إلى عدم حرق السعرات الحرارية والدهون التي يتناولها الإنسان، والاحتفاظ بها.

تجنب الكحوليات

تحتوي المشروبات الكحولية على سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها عامل مساعد على الإفراط في تناول الطعام، وتدفع الجسم إلى تخزين الدهون.

أطباق أصغر

من الحيل التي ينصح بها خبراء التغذية لتخفيف الوزن وتقليل كميات الطعام التي يتناولها الشخص، استعمال أطباق أصغر حجما، كونها تجعل من يتناول الطعام يشعر بالشبع بسرعة أكبر، مقارنة مع الأكل في أطباق كبيرة الحجم.

سجّل كل ما تأكله

من أسهل الطرق لإنقاص الوزن هي تدوين كل ما يأكله الشخص، فوفقا لدراسة أجريت عام 2008، انخفضت أوزان الأشخاص الذين سجلوا كل ما أكلوه بشكل يومي، من بين عينة ضمت 1700 شخصا يعانون من البدانة والوزن الزائد.