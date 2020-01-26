كيف تتغلب على البرد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يساعد الحساء الساخن المرء على مقاومة البرد ويدعم جسمه بالدفء، وخاصة خلال الصقيع الشديد والعواصف الثلجية.



ولكل شعب مطبخه الوطني الذي يتضمن حتما أطباق الحساء الدسمة والحارة المذاق. وفيما يلي نستعرض بعض هذه الأطباق:

-حساء السمك الفنلندي: ينتشر هذا الحساء في دول شمال أوروبا، بما في ذلك فنلندا والنرويج وبلدان البلطيق. لتحضيره يستخدم لحم السمك الأحمر والبطاطا والجزر والبصل والفلفل الحلو الأخضر، وكذلك الحليب والكريمة. يطبخ على النار حتى الغليان، ويقدم مع شرائح الليمون.

-سوليانكا: حساء روسي دسم يتضمن لحم البقر، ولحم الخنزير، وقطع النقانق مع قطع مخلل الخيار، وكذلك البصل اليابس والجزر والقليل من الزيتون ودبس البندورة.

-حساء الكوارع أو الباجة: حساء منتشر في بلدان القوقاز وبعض دول الشرق الأوسط، يعتبره الأرمن، من أطباقهم القومية. يحضر عن طريق غلي كوارع المواشي( البقر أو الغنم أو الخنزير) لفترة طويلة على نار هادئة حتى نحصل على مرق لزج القوام. يتم تناول هذا الحساء وهو ساخن فقط. ومعه يقدم الثوم المفروم والخبز الرقيق وبعض الخضار والفجل المبشور .

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-حساء توم يام: حساء تايلاندي حاد المذاق مع بعض الحلاوة، يحضر باستخدام الجمبري أو الروبيان. لتحضيره يستخدم مرق الدجاج مع إضافة الزنجبيل والليمون ومعجون الفلفل وصلصة السمك. وبعد ذلك يضاف الروبيان والفطر والفلفل الحار، ومن ثم تتم إضافة حليب جوز الهند. يُغلى المزيج ويُضاف إليه عصير الليمون والكزبرة المفرومة، ثم يرفع عن النار.

-حساء البورش: حساء له شعبية كبيرة في روسيا. مجهول المنشأ، ولكن تم ذكره في القرن السادس عشر. هناك عدة طرق لتحضيره. في روسيا يحضر من مرق لحم البقر مع البصل اليابس المقلي والجزر والشمندر والملفوف والبطاطا ومعجون البندورة.

-حساء البازلاء: طبق تقليدي من المطبخ الألماني. يتم غلي البازلاء الناشفة لمدة ساعة تقريبا ثم تضاف لها أضلاع خنزير مقددة والبصل المقلي والجزر وجذر البقدونس.

-حساء الشوربة: حساء يحضر في بلدان القوقاز ودول آسيا الوسطى. يتم غلي لحم خروف مع العظم، وبعد فصل اللحم يقلى مقطعا ويضاف له البصل والجزر المقلي وتضاف الطماطم والبطاطا والفلفل الحلو، ويترك على النار لمدة 20 دقيقة.

-حساء السمك بويابس: طبق يحضر من السمك والأحياء البحرية الأخرى. يقدم في أفضل مطاعم فرنسا. يتم تحضيره من عدة أنواع من الأسماك البحرية والنبيذ الأبيض والخضروات (البصل والطماطم والثوم) والزعفران وقشر البرتقال والتوابل. ويقدم مع الرغيف الفرنسي المجفف وصلصة الثوم.

-حساء خارتشو: طبق جورجيا الوطني. يحضر من لحم الضآن أو البقر، مع الرز والتوابل المختلفة والثوم والجوز ودبس الرمان ومعجون الطماطم.