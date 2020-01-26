الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية في 1988

أخبار ذات صلة

وقال الصفدي إن الأردن سيتعامل مع الخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن" وفقا للثوابت الأردنية وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.

وأضاف خلال لقاء صحفي أن الأردن لم يطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية.

Advertisements

ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال مساء السبت إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية قريبا ستكون "تاريخية"، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارا سيتم الكشف عنها الثلاثاء.