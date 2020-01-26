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الأردن ينفي التراجع عن فك الارتباط مع الضفة الغربية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية في 1988 قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية، موكدا أن موضوع فك الارتباط لم يطرح لا في السابق ولا في الوقت الحاضر.

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وقال الصفدي إن الأردن سيتعامل مع الخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن" وفقا للثوابت الأردنية وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.

وأضاف خلال لقاء صحفي أن الأردن لم يطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا كما هي مصلحة فلسطينية.

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ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال مساء السبت إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية قريبا ستكون "تاريخية"، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارا سيتم الكشف عنها الثلاثاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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