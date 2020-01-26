دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الرياض تستضيف أول مسابقة من نوعها عالمياً تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.

انطلاق فعالية مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي بمشاركة ٣٠٠ فنان وخبير ذكاء اصطناعي من المملكة وخارجها

الرياض، 23 يناير 2020: أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي اليوم الخميس بمدينة الرياض وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن انطلاق فعاليات مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي، والتي تعد أول مسابقة تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بمشاركة 300 من خبراء علماء البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين للتنافس على ابتكار أفضل أعمال الفنون المرئية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويُشارك المتنافسون في مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، في عدد من ورش العمل والجلسات التدريبية الرامية إلى رفع مهاراتهم قبل مرحلة تشكيل الفرق لابتكار الأفكار الخاصة بالمشاريع الفنية القائمة على الذكاء الاصطناعي ، والتي سيتم من خلالها اختيار (٢٠) فريقاً ينخرطون في برنامج تدريبي مكثف لمدة شهرين، يُتيح لهذه الفرق الفرصة لإنجاز النسخ النهائية من أعمالها الفنية التي سيتم على ضوئها اختيار أفضل عشرة أعمال فنية ليتم عرضها في معرض فني مخصص لهذا الغرض خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنعقد يومي 30 و31 مارس المقبل.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات الإبداعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وفوائدها الإيجابية التي تعود بها على البشرية جمعاء، مضيفاً معاليه إلى أن هذه المسابقة تمثل جزءً هاماً من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وأعرب عن سعادته باجتماع المشاركين القادمين من المملكة وجميع أنحاء العالم تحت سقف واحد للتعاون والابتكار لإنتاج أعمال فنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Advertisements

يذكر أن مسابقة آرتاثون الذكاء الاصطناعي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تُنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي شهر مارس المقبل، وخصصت الهيئة لهذه المسابقة جوائز مالية تبلغ قيمتها 500 ألف ريال السعودي (133 ألف دولار أمريكي).

نبذة عن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

تنعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة السعودية الرياض في شهر مارس من عام 2020، وتجمع هذه الفعالية العالمية بين أبرز صنّاع القرار من القطاع الحكومي وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية والصناعية إلى جانب المؤسسات وشركات التكنولوجيا والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لاستعراض ومناقشة أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على التطور الاجتماعي والاقتصادي والتحديات والفرص العالمية التي تنطوي عليها. وستقام فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق “ريتز كارلتون” على مدار يومي 30 – 31 مارس 2020.

هذا الموضوع الرياض تستضيف أول مسابقة من نوعها عالمياً تجمع بين الإبداع الفني والذكاء الاصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.