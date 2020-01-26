عطل في فيسبوك يضرب عدة دول بينها مصر (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - أحمد جمعة وعاصم الأنصاري:

تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت، بتعطله في عدد من دول العالم بينها مصر.

وفق ما ذكر موقع "داون ديتكتور"، فإن عددًا كبيرًا من المستخدمين عانوا من عطل في تحديث الصفحة الرئيسية لـ"فيسبوك"، بينما واجه آخرون مشكلة تعطل الموقع بشكل كلي، وبنسبة أقل عانى البعض من تسجيل الدخول إلى الموقع. © عطل في فيسبوك عطل في فيسبوك

وأبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حدة الشكاوى في دول أوروبية بينها فرنسا وبولندا وبلجيكا وإنجلترا، وأجراء من الولايات المتحدة الأمريكية. © عطل في فيسبوك عطل في فيسبوك

وحتى الآن لم تتضح الأسباب وراء هذا العُطل المفاجئ.

كما لم تتعرض تطبيقات الشركة المختلفة مثل "إنستجرام" و"واتساب" و"ماسنجر" إلى عطل مشابه حتى الآن. © عطل في فيسبوك عطل في فيسبوك

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© عطل في فيسبوك عطل في فيسبوك © عطل في فيسبوك عطل في فيسبوك

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مقدم من سكاي نيوز