دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتف شاومي Redmi 8A مع Android 10 في Geekbench ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة شاومي تحديث واجهة MIUI 11 لمستخدمي هاتف Redmi 8A خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي ارتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie، إلا أن أحدث تسريبات Geekbench تؤكد على خطط شاومي لدفع تحديث Android 10 لمستخدمي الهاتف قريباً.

وقد كشفت تسريبات Geekbench عن هاتف Redmi 8A بنظام تشغيل Android 10، حيث تشير التسريبات إلى أن شاومي قد بدأت في إختبار التحديث الجديد قبل إطلاقه للمستخدمين.

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من جانب أخر لم تؤكد شاومي على موعد لدفع تحديث Android 10 لمستخدمي هاتف Redmi 8A المتوسط، إلا أن التوقعات تشير إلى أن خطط شاومي لإطلاقه قريباً للمستخدمين، والذي يأتي بمجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتف شاومي Redmi 8A مع Android 10 في Geekbench ظهر على التقنية بلا حدود.