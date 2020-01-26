شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته: أنا بخير ولا تسمعون الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عن حالته الصحية، مقدما الشكر لمن شأل عنه، مطالبهم بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة.





ونشر المستشار السعودى، صورة له أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية، ويبدو عليه التعب والإرهاق، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أشكر كل من سأل عنى، أنا بخير ولا تسمعون الاشاعات".





كان المستشار تركى آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية له وهو يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.

وفى سياق آخر، كان المستشار تركى، أعلن عن خطة عمل خلال الـ4 أشهر المقبلة لتقديم عدة أعمال فنية فى السعودية ومصر، قائلا: "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام.. بنرسم الآن موسمين فى الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدى ولى العهد.. والمسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله.. وعاوزين السقا وحلمى ودياب وهنيدى وحماقى والفخرانى والكل ومش عاوز أنسى حد.. الكل ليه خطة عندنا.. لو ظروفه تسمح طبعا.. كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شاء لله وربنا يديم المحبة".

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وكان النادى الأهلى نشر بيانًا رسميًا لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لتوضيح موقف النادى من استقالة المستشار تركى آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأحمر.

وجاء نص البيان كالتالى: "تتمنى إدارة النادى الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، وتؤكد أن الاستقالة التى تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة فى اجتماعاته السابقة، والنادى الأهلى بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أى من رؤساء شرف النادى على مدى التاريخ".

وتابع البيان: "كما أن المستشار تركى آل الشيخ مسئول له قدره فى دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة فى قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلى تفهم فى ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التى يعتز بها النادى وقياداته، ولقد ترجمت الجلسات التى جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركى آل الشيخ، التقارب فى وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون فى المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادى ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأى العام ما يقدمه تركى آل الشيخ الرئيس الشرفى للنادى من دعم كبير ورغبة صادقة منه فى خدمة الأهلى وأعضائه وجماهيره فى مجالات مختلفة".